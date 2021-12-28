Державне бюро розслідувань порушило два кримінальні провадження проти колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.

Про це в установі повідомили 28 грудня.

У першому кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюється за фактом можливого вчинення Олександром Гогілашвілі службової підробки під час оформленні на роботу до Міністерства внутрішніх справ України.

Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу від двох до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Друге – за фактом можливого перевищення службових повноважень екс-чиновником під час перетину блокпоста в Донецькій області.

Це діяння карається позбавленням волі до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі уряд звільнив 13 грудня після скандалу на одному з блокпостів у зоні ООС.

Відео із заступником міністра в мережі з’явилося 10 грудня.

На кадрах видно, як Олександр Гогілашвілі обурювався, що правоохоронці не впізнали його й попросили надати документи для перевірки.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ініціював відсторонення Гогілашвілі, а президент України Володимир Зеленський закликав Кабмін звільнити заступника міністра.

Згодом Олександр Гогілашвілі вибачився за свою поведінку. За його словами, на блокпосту він поводився занадто емоційно, а також пообіцяв сприяти об’єктивному розслідуванню інциденту.

Джерело: ДБР

Фото: Олександр Гогілашвілі