Безопасность в Европе напрямую зависит от ситуации с безопасностью в Украине. А все вопросы, касающиеся Украины, должны решаться только при участии нашего государства.

Об этом заявил сегодня на брифинге высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Он отметил, что Украина – это часть Европы.

– Нет безопасности в Европе без безопасности Украины. Очевидно, что любые дискуссии о европейской безопасности должны включать Евросоюз и Украину. Любые дискуссии об Украине должны включать, прежде всего, Украину. Говорить о безопасности в Европе невозможно без консультаций и участия европейцев, — подчеркнул Боррель.

Он уточнил, что Брюссель сейчас находится в тесной координации с Соединенными Штатами Америки, НАТО и другими странами-партнерами.

Боррель также отметил, что прибыл в Украину, чтобы еще раз засвидетельствовать полную поддержку со стороны Евросоюза независимости, суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также вместе сотрудничать в вопросе деэскалации ситуации на фоне агрессии РФ.

Недавно Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз хочет принять участие в переговорах между США и Россией. Они будут касаться деэскалации ситуации вокруг Украины и гарантий безопасности.

Как известно, Москва передала НАТО и США ряд требований, касающихся так называемых гарантий безопасности. Среди прочего, Россия требует, чтобы Альянс отказался от расширения на восток и отказал Украине в членстве.

10 января должны пройти двусторонние переговоры между представителями США и России в Женеве (Швейцария). Они будут посвящены как вопросам гарантий безопасности, так и ситуации вокруг Украины.

А 12 января состоятся переговоры в рамках Совета Россия-НАТО.