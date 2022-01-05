Безпека в Європі безпосередньо залежить від ситуації з безпекою в Україні. А всі питання, що стосуються України, повинні вирішуватися лише за участі нашої держави.

Про це заявив сьогодні на брифінгу високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель. Він зазначив, що Україна – це частина Європи.

– Немає безпеки в Європі без безпеки України. Зрозуміло, що будь-які дискусії про європейську безпеку повинні включати Євросоюз та Україну. Будь-які дискусії про Україну повинні включати насамперед Україну. Говорити про безпеку в Європі неможливо без консультацій та участі європейців, – наголосив Боррель.

Він уточнив, що Брюссель зараз перебуває в тісній координації із Сполученими Штатами Америки, НАТО та іншими країнами-партнерами.

Боррель також зазначив, що прибув до України, щоб ще раз засвідчити повну підтримку з боку Євросоюзу незалежності, суверенітету і територіальної цілісності нашої держави, а також щоб разом співпрацювати над деескалацією ситуації на фоні агресії РФ.

Нещодавно Жозеп Боррель повідомив, що Євросоюз хоче взяти участь у переговорах між США та Росією. Вони будуть стосуватися деескалації ситуації довкола України та гарантій безпеки.

Як відомо, Москва передала НАТО та США низку вимог щодо так званих гарантій безпеки. Серед іншого Росія вимагає, щоб Альянс відмовився від розширення на схід та відмовив Україні у членстві.

10 січня повинні відбутися двосторонні переговори між представниками США і Росії в Женеві (Швейцарія). Вони будуть присвячені як питанням гарантій безпеки, так і ситуації довкола України.

А 12 січня відбудуться перемовини в рамках Ради НАТО-Росія.