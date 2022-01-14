Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня Украина и Азербайджан подписали шесть двусторонних документов в разных сферах сотрудничества. Об этом глава государства сказал после церемонии подписания.

Зеленский назвал Азербайджан другом и партнером Украины.

По словам президента, сегодня была подписана декларация, подтверждающая обоюдную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно-признанных границах и совместное противодействие международным угрозам.

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Стороны обсудили сотрудничество в различных областях, и как результат подписали шесть двусторонних документов, в том числе в отраслях: сельского хозяйства, энергетики, торговли.

— Реализация [двусторонних документов] упростит инвестиционную деятельность. У нас очень много планов. О чем мы говорили с президентом Азербайджана… Усилить продовольственную и энергетическую безопасность, а также увеличить объем двустороннего товарооборота, — отметил Владимир Зеленский.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности пищевых продуктов. Целью документа является упрощение процедур импорта, экспорта, транзита и реэкспорта.

Верещук и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подписали меморандум об экстренном взаимодействии в двусторонней торговле. В документе говорится о механизме такого взаимодействия при возникновении эпидемий и других стихийных бедствий или антропогенных катастроф.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко и Микаил Джаббаров подписали меморандум о сотрудничестве в аграрной сфере. Документ направлен на развитие сотрудничества в выращивании сельскохозяйственных культур и продовольственной безопасности, а также эффективном использовании сельскохозяйственных земель, инвестировании в проекты переработки сельскохозяйственного сырья, торговле удобрениями.

Глава правления Нафтогаза Юрий Витренко и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, также являющийся председателем наблюдательного совета SOCAR, подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

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Документ расширяет сотрудничество в энергетической сфере и совместную реализацию проектов на нефтегазовом рынке Украины. Это касается поставок и транспортировки нефти на территорию Украины, транспортировки нефтепродуктов, разведки и добычи углеводородов, строительства на территории Украины новых нефтеперерабатывающих мощностей и т.д.

Также Украина и Азербайджан подписали меморандум о сотрудничестве между Государственной службой Украины по геодезии, картографии и кадастру и Министерством экономики Азербайджана. Речь идет о сотрудничестве в сфере земельных отношений, управлении землями государственной собственности.