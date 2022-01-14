Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні Україна та Азербайджан підписали шість двосторонніх документів у різних галузях співпраці. Про це глава держави сказав після церемонії підписання.

Зеленський назвав Азербайджан другом і партнером України.

За словами президента, сьогодні було підписано декларацію, якою підтверджується обопільна підтримка суверенітету та територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах та спільна протидія міжнародним загрозам.

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Сторони обговорили співпрацю у різних сферах, і як результат підписали шість двосторонніх документів, зокрема у галузях: сільського господарства, енергетики, торгівлі.

– Реалізація [двосторонніх документів] спростить інвестиційну діяльність. У нас дуже багато планів. Про що ми говорили із президентом Азербайджану… Посилити продовольчу та енергетичну безпеки, а також збільшити обсяг двостороннього товарообігу, – зазначив Володимир Зеленський.

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук і міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов підписали угоду щодо співробітництва у сфері безпечності харчових продуктів. Документ має на меті спрощення процедур імпорту, експорту, транзиту та реекспорту.

Верещук і міністр економіки Азербайджану Мікаіл Джаббаров підписали меморандум про екстрену взаємодію у двосторонній торгівлі. У документі йдеться про механізм такої взаємодії у разі виникнення епідемій та інших стихійних лих чи антропогенних катастроф.

Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко та Мікаіл Джаббаров підписали меморандум щодо співробітництва в аграрній сфері. Документ направлений на розвиток співпраці у вирощуванні сільськогосподарських культур та продовольчій безпеці, а також у ефективному використанні сільськогосподарських земель, інвестуванні в проєкти переробки сільськогосподарської сировини, торгівлі добривами.

Голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко та міністр економіки Азербайджану Мікаіл Джаббаров, який також є головою наглядової ради SOCAR, підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва.

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Документ розширює співпрацю в енергетичній сфері та спільній реалізації проєктів на нафтогазовому ринку України. Це стосується постачання та транспортування нафти на територію України, транспортування нафтопродуктів, розвідки та видобутку вуглеводнів, будівництва на території України нових нафтопереробних потужностей тощо.

Також Україна і Азербайджан підписали меморандум про співробітництво між Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру та Міністерством економіки Азербайджану. Йдеться про співробітництво у сфері земельних відносин, управління землями державної власності.