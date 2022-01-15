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Факты / Украина / Политика

Германии следует предоставить Украине оборонное оружие – посол Мельник

Марта Бондаренко редактор ленты
Германии следует предоставить Украине оборонное оружие – посол Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что Германии следует пересмотреть позицию относительно предоставления Украине оборонного оружия на фоне угрозы вторжения России.

Он отметил, что предоставление Германией оборонного оружия было центром его разговора с государственным министром МИД Тобиасом Линднером.

– Партия Зеленых, как и социал-демократы, до сих пор занимают скептическую позицию, – сказал Мельник.

Однако, по словам посла, пора пересмотреть этот подход на фоне новой угрозы вторжения России.

Ранее Андрей Мельник призвал Берлин не занимать блокадную позицию и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным оружием.

В декабре немецкое издание Bild писало, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставки вооружения Украине в рамках НАТО.

Источник: Twitter Андрея Мельника

Фото: Tobias Lindner

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