Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что Германии следует пересмотреть позицию относительно предоставления Украине оборонного оружия на фоне угрозы вторжения России.

Он отметил, что предоставление Германией оборонного оружия было центром его разговора с государственным министром МИД Тобиасом Линднером.

– Партия Зеленых, как и социал-демократы, до сих пор занимают скептическую позицию, – сказал Мельник.

Однако, по словам посла, пора пересмотреть этот подход на фоне новой угрозы вторжения России.

Саме надання Німеччиною оборонної зброї Україні було в центрі уваги відвертої розмови із Державним міністром МЗС ФРН Тобіасом Лінднером. Партія Зелених, як і соціал-демократи, досі займає скептичну позицію. Настав час переглянути цей підхід на фоні нової загрози ????????вторгнення https://t.co/uw2oYtgOIu — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 14, 2022

Ранее Андрей Мельник призвал Берлин не занимать блокадную позицию и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным оружием.

В декабре немецкое издание Bild писало, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставки вооружения Украине в рамках НАТО.

Источник: Twitter Андрея Мельника

Фото: Tobias Lindner