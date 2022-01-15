Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що Німеччині слід переглянути позицію щодо надання Україні оборонної зброї на тлі загрози вторгнення Росії.

Про це український амбасадор написав у Twitter.

Він зазначив, що надання Німеччиною оборонної зброї було центром його розмови з державним міністром МЗС Тобіасом Лінднером.

– Партія Зелених, як і соціал-демократи, досі займають скептичну позицію, — сказав Мельник.

Проте, за словами посла, настав час переглянути цей підхід на тлі нової загрози вторгнення Росії.

Саме надання Німеччиною оборонної зброї Україні було в центрі уваги відвертої розмови із Державним міністром МЗС ФРН Тобіасом Лінднером. Партія Зелених, як і соціал-демократи, досі займає скептичну позицію. Настав час переглянути цей підхід на фоні нової загрози ????????вторгнення https://t.co/uw2oYtgOIu — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 14, 2022

Раніше Андрій Мельник закликав Берлін не займати блокадну позицію та терміново забезпечити Україну необхідною оборонною зброєю.

У грудні німецьке видання Bild писало, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала постачання озброєння Україні у межах НАТО.

Джерело: Twitter Андрія Мельника

Фото: Tobias Lindner