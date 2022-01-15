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Німеччині слід надати Україні оборонну зброю – посол Мельник

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Німеччині слід надати Україні оборонну зброю – посол Мельник

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що Німеччині слід переглянути позицію щодо надання Україні оборонної зброї на тлі загрози вторгнення Росії.

Про це український амбасадор написав у Twitter.

Він зазначив, що надання Німеччиною оборонної зброї було центром його розмови з державним міністром МЗС Тобіасом Лінднером.

– Партія Зелених, як і соціал-демократи, досі займають скептичну позицію, — сказав Мельник.

Проте, за словами посла, настав час переглянути цей підхід на тлі нової загрози вторгнення Росії.

Раніше Андрій Мельник закликав Берлін не займати блокадну позицію та терміново забезпечити Україну необхідною оборонною зброєю.

У грудні німецьке видання Bild писало, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала постачання озброєння Україні у межах НАТО.

Джерело: Twitter Андрія Мельника

Фото: Tobias Lindner

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