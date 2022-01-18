На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский и лидер Польши Анджей Дуда проведут консультации по поводу ситуации с безопасностью в регионе.

Об этом сообщил в комментарии польскому агентству PAP глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох. Аналогичное сообщение обнародовано на официальном сайте польского лидера.

Кумох уточнил, что встреча лидеров двух государств состоится в четверг и пятницу, 20-21 января, в городе Висла. Как известно, там находится резиденция президента Польши.

– Ситуация с безопасностью в регионе станет предметом консультаций между президентами Польши и Украины Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским, которые состоятся в четверг и пятницу в Висле, – отмечается в сообщении.

По словам Кумоха, предметом консультаций будет ситуация с безопасностью в регионе и угрозы со стороны Российской Федерации.

Следует отметить, что предыдущая встреча лидеров Украины и Польши состоялась 20 декабря 2021 года в Гуте (Ивано-Франковская область). Там проходил саммит в формате Люблинского треугольника: с участием президентов Украины, Польши и Литвы.

Тогда была подписана совместная декларация, в которой президенты Украины, Литвы и Польши (Владимир Зеленский, Гитанас Науседа и Анджей Дуда) призвали международное сообщество усилить санкции против России из-за ее агрессии. Кроме того, они призвали Кремль к деэскалации и отводу войск от границ Украины.

Литва и Польша также подтвердили поддержку членства Украины в НАТО и Евросоюзе.

Источник: PAP, Официальный сайт президента Польши