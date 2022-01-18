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Зеленський і Дуда проведуть консультації в Польщі: обговорять агресію РФ

Юлія Соколова редакторка стрічки
Зеленський і Дуда

Цього тижня президент України Володимир Зеленський та лідер Польщі Анджей Дуда проведуть консультації з приводу безпекової ситуації в регіоні.

Про це повідомив у коментарі польській агенції PAP голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Якуб Кумох. Аналогічне повідомлення оприлюднено на офіційному сайті польського лідера.

Кумох уточнив, що зустріч лідерів двох держав відбудеться в четвер та п’ятницю, 20-21 січня, в місті Вісла. Як відомо, там знаходиться резиденція президента Польщі.

– Ситуація з безпекою в регіоні стане предметом консультацій між президентами Польщі та України Анджеєм Дудою та Володимиром Зеленським, які відбудуться у четвер і п’ятницю у Віслі, – зазначається в повідомленні.

За словами Кумох, предметом консультацій буде безпекова ситуація в регіоні та загрози з боку Російської Федерації.

Канцелярія президента Польщі

Варто зазначити, що попередня зустріч лідерів України та Польщі відбулася 20 грудня 2021 року в Гуті (Івано-Франківська область). Там проходив саміт у форматі Люблінського трикутника: за участю президентів України, Польщі та Литви.

Тоді було підписано спільну декларацію, в якій президенти України, Литви та Польщі (Володимир Зеленський, Гітанас Науседа та Анджей Дуда) закликали міжнародну спільноту посилити санкції проти Росії через її агресію. Крім того, вони закликали Кремль до деескалації та відведення військ від кордонів України.

Литва та Польща також підтвердили підтримку членства України в НАТО та Євросоюзі.

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Джерело: PAP, Офіційний сайт президента Польщі

Фото: Офіс президента

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