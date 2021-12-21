В понедельник, 20 декабря, состоялся саммит Люблинского треугольника. По его итогам было подписано совместное заявление президентов Украины Владимира Зеленского, Польши Анджея Дуды и Литвы Гитанаса Науседы.

Это была первая личная встреча глав государств Люблинского треугольника. Она проходила в государственной резиденции Синегора, расположенной в селе Гута Ивано-Франковской области.

В совместном заявлении президентов Украины, Литвы и Польши ключевое внимание уделено перспективам членства нашего государства в Евросоюзе и НАТО, энергетической безопасности, миграционному кризису и антироссийским санкциям.

Среди ключевых положений совместного заявления можно выделить следующие:

1. Литва и Польша подтвердили полную поддержку членства Украины в НАТО и Европейском Союзе.

2. Лидеры трех государств планируют расширять сотрудничество по вопросам безопасности, обороны, экономики, энергетики и т.д. (в том числе и в формате Люблинского треугольника).

3. Зеленский, Дуда и Науседа выразили взаимную поддержку в связи с миграционным кризисом, искусственно созданным Беларусью на границах ЕС. Президенты трех государств намерены объединить усилия в этой ситуации для противодействия кризису.

– Они также отметили, что эта гибридная атака – прямая угроза безопасности всей Европы, — говорится в заявлении.

4. Украина, Польша и Литва будут прилагать совместные усилия по противодействию угрозам в регионе (включая гибридные), что спровоцированы российской агрессией.

5. Выражено беспокойство из-за проекта российского газопровода Северный поток-2, который является вызовом для безопасности в европейском регионе. В связи с этим украинский, польский и литовский лидеры подтвердили приверженность дальнейшему укреплению энергетической безопасности в Европе.

– Они выразили готовность совместно действовать с целью противостояния монополизации европейского газового рынка Россией, использующей энергетику как геополитический инструмент, – отмечается в заявлении.

6. Подтверждена приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ (и с учетом территориальных вод).

7. Лидеры Украины, Литвы и Польши призвали международное сообщество ужесточить санкции против России из-за ее агрессии против нашего государства. Кроме того, Зеленский, Науседа и Дуда призвали Кремль к деэскалации и отводу войск от границ Украины и с временно оккупированных территорий.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита Владимир Зеленский призвал к введению мощных превентивных санкций против России – для предупреждения предполагаемой эскалации.

В то же время президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что мировое сообщество должно сделать все возможное, чтобы предотвратить военную атаку РФ на Украину. Он также прокомментировал недавний ультиматум России к НАТО и призвал не поддаваться на шантаж Кремля.

А Гитанас Науседа заверил, что Литва готова поддержать Украину на пути евроатлантической интеграции.