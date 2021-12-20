Мировое сообщество должно сделать все возможное, чтобы предотвратить военную атаку России на Украину.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам саммита Люблинского треугольника.

– Наша позиция как президентов Люблинской тройки очень четкая: безопасность Украины – фундаментальный вопрос. Мы должны не только не разрешать военные нападения на Украину, но и должны сделать все для того, чтобы предотвратить такую атаку, — подчеркнул Дуда.

Он уточнил, что усиление концентрации российских войск у границ Украины беспокоит Польшу и ее союзников по НАТО.

По словам Дуды, это была тема разговора в формате Бухарестской девятки (B9, куда входят страны-члены НАТО из Восточной Европы). Проходили переговоры и на двустороннем уровне, в том числе с участием американского лидера Джо Байдена.

В связи с этим Анджей Дуда выразил солидарность с Украиной.

– Я уверен, что мы сможем построить сильную платформу по безопасности, чтобы защитить не только государства НАТО, но и Украину от любой российской агрессии. Мы должны действовать профилактически и требовать от РФ серьезного шага назад. Только такая позиция может предотвратить конфликт, — отметил польский лидер.

По данным американских СМИ, в последние дни Россия продолжает стягивать войска к границам Украины, несмотря на то, что Джо Байден призвал Владимира Путина к деэскалации.

В то же время, по оценкам американских спецслужб, президент РФ еще не принял решения о вторжении в Украину, однако такая возможность серьезно рассматривается.

16 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что в Альянсе не видят признаков сокращения количества войск РФ вблизи границ Украины.