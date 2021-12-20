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Факты / Украина / Политика

Сделать все возможное: Дуда призвал предотвратить нападение РФ на Украину

Юлия Соколова редактор ленты
Анджей Дуда

Мировое сообщество должно сделать все возможное, чтобы предотвратить военную атаку России на Украину.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам саммита Люблинского треугольника.

– Наша позиция как президентов Люблинской тройки очень четкая: безопасность Украины – фундаментальный вопрос. Мы должны не только не разрешать военные нападения на Украину, но и должны сделать все для того, чтобы предотвратить такую атаку, — подчеркнул Дуда.

Он уточнил, что усиление концентрации российских войск у границ Украины беспокоит Польшу и ее союзников по НАТО.

По словам Дуды, это была тема разговора в формате Бухарестской девятки (B9, куда входят страны-члены НАТО из Восточной Европы). Проходили переговоры и на двустороннем уровне, в том числе с участием американского лидера Джо Байдена.

В связи с этим Анджей Дуда выразил солидарность с Украиной.

– Я уверен, что мы сможем построить сильную платформу по безопасности, чтобы защитить не только государства НАТО, но и Украину от любой российской агрессии. Мы должны действовать профилактически и требовать от РФ серьезного шага назад. Только такая позиция может предотвратить конфликт, — отметил польский лидер.

По данным американских СМИ, в последние дни Россия продолжает стягивать войска к границам Украины, несмотря на то, что Джо Байден призвал Владимира Путина к деэскалации.

В то же время, по оценкам американских спецслужб, президент РФ еще не принял решения о вторжении в Украину, однако такая возможность серьезно рассматривается.

16 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что в Альянсе не видят признаков сокращения количества войск РФ вблизи границ Украины.

Фото: Офис президента

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