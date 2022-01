Бачили, і заперечень немає: Кулеба про письмову відповідь США Росії

Українська сторона не має заперечень щодо відповіді США на пропозиції Росії щодо безпеки, яку було передано Кремлю, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Про це дипломат написав у Twitter.

We had seen the written response of the U.S. before it was handed over to Russia. No objections on the Ukrainian side. Important that the U.S. remains in close contact with Ukraine before and after all contacts with Russia. No decisions on Ukraine without Ukraine. Golden rule.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 27, 2022