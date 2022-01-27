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Факти / Україна / Політика

Бачили, і заперечень немає: Кулеба про письмову відповідь США Росії

Валентина Летяк редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Українська сторона не має заперечень щодо відповіді США на пропозиції Росії щодо безпеки, яку було передано Кремлю, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Про це дипломат написав у Twitter.

– Ми бачили письмову відповідь США до того, як вона була передана Росії. Заперечень з української сторони немає. Важливо, що США залишаються в тісних контактах з Україною до і після всіх контактів з Росією. Без України немає рішень щодо України. Золоте правило, – наголосив він.

 

26 січня посол США в РФ Джон Салліван передав заступнику міністра закордонних справ РФ Олександру Грушку обіцяну письмову відповідь щодо пропозицій про гарантії безпеки.

Американський дипломат привіз до російського МЗС документи у чорній папці.

Наприкінці грудня Міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкти договорів щодо безпеки з США та НАТО. Серед іншого Кремль вимагає не розширювати НАТО.

Фото: Урядовий портал

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