Бачили, і заперечень немає: Кулеба про письмову відповідь США Росії

Українська сторона не має заперечень щодо відповіді США на пропозиції Росії щодо безпеки, яку було передано Кремлю, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Про це дипломат написав у Twitter.

– Ми бачили письмову відповідь США до того, як вона була передана Росії. Заперечень з української сторони немає. Важливо, що США залишаються в тісних контактах з Україною до і після всіх контактів з Росією. Без України немає рішень щодо України. Золоте правило, – наголосив він.

We had seen the written response of the U.S. before it was handed over to Russia. No objections on the Ukrainian side. Important that the U.S. remains in close contact with Ukraine before and after all contacts with Russia. No decisions on Ukraine without Ukraine. Golden rule. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 27, 2022

26 січня посол США в РФ Джон Салліван передав заступнику міністра закордонних справ РФ Олександру Грушку обіцяну письмову відповідь щодо пропозицій про гарантії безпеки.

Американський дипломат привіз до російського МЗС документи у чорній папці.

Наприкінці грудня Міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкти договорів щодо безпеки з США та НАТО. Серед іншого Кремль вимагає не розширювати НАТО.