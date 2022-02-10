Министр обороны Украины Алексей Резников рассчитывает на решительную позицию наших партнеров и мирового общества в ответ на блокирование Россией акватории Черного и Азовского морей.

Об этом глава оборонного ведомства написал в Twitter.

Он напомнил, что международные воды Азовского и Черного морей заблокированы российскими кораблями.

— Международные воды Азовского и Черного морей заблокированы Россией. Наши партнеры дали сильный ответ РФ, поставив оружие Украине. Теперь ожидаем и единой реакции: когда российские корабли не смогут заходить в мировые порты, они поймут цену своей наглости, — написал министр Резников.

International waters of #AzovSea & #BlackSea are blocked by ???????? https://t.co/WG21RVMKs2. Our partners showed a strong response to ???????? by supplying arms to ????????.Now we expect unified reaction also:when RUS ships can’t enter world’s ports,they’ll understand the price of their impudence — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 10, 2022

Сегодня, 10 февраля, минобороны РФ сообщило о заходе группы крупных десантных кораблей российского флота в оккупированный Севастополь. Корабли завершили переход вокруг Европы и зашли на главную базу Черноморского флота.

В российском министерстве обороны отмечают, что корабли необходимы для военно-морских учений, основной “целью которых является защита российских национальных интересов в Мировом океане”.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с блокировкой части акватории Черного и Азовского морей со стороны российских кораблей.