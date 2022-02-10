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Факты / Украина / Политика

Резников призвал партнеров Украины ограничить судам РФ заход в мировые порты

Марта Бондаренко редактор ленты
Олексій Резніков

Министр обороны Украины Алексей Резников рассчитывает на решительную позицию наших партнеров и мирового общества в ответ на блокирование Россией акватории Черного и Азовского морей.

Об этом глава оборонного ведомства написал в Twitter.

Он напомнил, что международные воды Азовского и Черного морей заблокированы российскими кораблями.

— Международные воды Азовского и Черного морей заблокированы Россией. Наши партнеры дали сильный ответ РФ, поставив оружие Украине. Теперь ожидаем и единой реакции: когда российские корабли не смогут заходить в мировые порты, они поймут цену своей наглости, — написал министр Резников.

Сегодня, 10 февраля, минобороны РФ сообщило о заходе группы крупных десантных кораблей российского флота в оккупированный Севастополь. Корабли завершили переход вокруг Европы и зашли на главную базу Черноморского флота.

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В российском министерстве обороны отмечают, что корабли необходимы для военно-морских учений, основной “целью которых является защита российских национальных интересов в Мировом океане”.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с блокировкой части акватории Черного и Азовского морей со стороны российских кораблей.

Фото: УНИАН

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