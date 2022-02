Министр обороны Украины Алексей Резников рассчитывает на решительную позицию наших партнеров и мирового общества в ответ на блокирование Россией акватории Черного и Азовского морей.

Об этом глава оборонного ведомства написал в Twitter.

Он напомнил, что международные воды Азовского и Черного морей заблокированы российскими кораблями.

International waters of #AzovSea & #BlackSea are blocked by ???????? https://t.co/WG21RVMKs2. Our partners showed a strong response to ???????? by supplying arms to ????????.Now we expect unified reaction also:when RUS ships can’t enter world’s ports,they’ll understand the price of their impudence

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 10, 2022