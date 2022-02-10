Міністр оборони України Олексій Рєзніков розраховує на рішучу позицію наших партнерів та світового суспільства у відповідь на блокування Росією акваторії Чорного та Азовського морів.

Про це глава оборонного відомства написав у Twitter.

Він нагадав, що міжнародні води Азовського та Чорного морів заблоковані російськими кораблями.

– Міжнародні води Азовського та Чорного морів заблоковані Росією. Наші партнери дали сильну відповідь РФ, поставивши зброю Україні. Тепер очікуємо і на єдину реакцію: коли російські кораблі не зможуть заходити у світові порти, вони зрозуміють ціну свого нахабства, — написав міністр Рєзніков.

International waters of #AzovSea & #BlackSea are blocked by ???????? https://t.co/WG21RVMKs2. Our partners showed a strong response to ???????? by supplying arms to ????????.Now we expect unified reaction also:when RUS ships can’t enter world’s ports,they’ll understand the price of their impudence — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 10, 2022

Сьогодні, 10 лютого, міноборони РФ повідомило про захід загону великих десантних кораблів російського флоту до окупованого Севастополя. Кораблі завершили перехід навколо Європи і зайшли на головну базу Чорноморського флоту.

У російському міністерстві оборони зазначають, що кораблі необхідні для військово-морських навчань, основною метою яких є “захист російських національних інтересів у Світовому океані”.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку із блокуванням частини акваторії Чорного та Азовського морів з боку російських кораблів.