Міністр оборони України Олексій Рєзніков розраховує на рішучу позицію наших партнерів та світового суспільства у відповідь на блокування Росією акваторії Чорного та Азовського морів.

Про це глава оборонного відомства написав у Twitter.

Він нагадав, що міжнародні води Азовського та Чорного морів заблоковані російськими кораблями.

International waters of #AzovSea & #BlackSea are blocked by ???????? https://t.co/WG21RVMKs2. Our partners showed a strong response to ???????? by supplying arms to ????????.Now we expect unified reaction also:when RUS ships can’t enter world’s ports,they’ll understand the price of their impudence

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 10, 2022