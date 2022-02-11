Украина имеет свободный доступ ко всем портам на Азовском и Черном морях – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по итогам заседания в Харькове сообщил, что на сегодняшний день украинские порты на побережье Черного и Азовского морей разблокированы, доступ к ним свободен.

– Относительно ситуации в Азовском и Черном морях: у нас сегодня есть свободный доступ ко всем нашим портам. Речь идет как об Азовском, так и о Черном море. У нас есть определенные предупреждения относительно прохода больших кораблей, которые везут нам уголь, но согласно докладу, который мы имели, на сегодняшний день проблем нет, – сказал он на брифинге.

По его словам, в случае необходимости международные партнеры мгновенно введут санкции против России, и они будут очень мощными.

В Госпогранслужбе Украины 11 февраля сообщили, что Россия отменила блокаду части Азовского моря.

В частности, южную часть Азовского моря не будет охватывать район проведения маневров российских кораблей.

Относительно акватории Черного моря у пограничников нет информации.

Накануне Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением РФ о блокировании части акватории Черного и Азовского морей, а также Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.