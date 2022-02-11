Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика

Україна має вільний доступ до всіх портів на Азовському та Чорному морях – Данілов

Валентина Летяк редакторка стрічки
Азовське море

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за підсумкам засідання у Харкові повідомив, що на сьогодні українські порти на узбережжі Чорного та Азовського морів розблоковано, доступ до них вільний.

– Щодо ситуації в Азовському та Чорному морях: у в нас на сьогодні є вільний доступ до всіх наших портів. Йдеться як про Азовське, так і про Чорне море. У нас є певні застереження стосовно проходу великих кораблів, які везуть нам вугілля, але згідно з доповіддю, яку ми мали, на сьогодні проблем немає, – сказав він на брифінгу.

За його словами, у разі необхідності міжнародні партнери миттєво введуть санкції проти Росії, і вони будуть дуже потужними.

У Держприкордонслужбі України 11 лютого повідомили, що Росія скасувала блокаду частини Азовського моря.

Зокрема, південну частину Азовського моря не буде охоплювати район проведення маневрів російських кораблів.

Щодо акваторії Чорного моря у прикордонників немає інформації.

Напередодні Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з рішенням РФ про блокування частини акваторії Чорного та Азовського морів, а також Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань.

Читайте
Резніков закликав партнерів України обмежити суднам РФ захід у світові порти

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка