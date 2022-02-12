Напередодні на засіданні РНБО за участю президента Володимира Зеленського ретельно проаналізували безпекову ситуацію та подальших дій України.

– З самого початку ескалації з боку Російської Федерації керівництво нашої держави, українська дипломатія та армія докладають максимум зусиль, щоб Україна залишалась стійкою та готовою до різних сценаріїв розвитку подій, – йдеться у заяві МЗС, яка є у розпорядженні Фактів ICTV..

У МЗС наголошують, що наразі дуже важливо зберігати спокій, консолідувати зусилля всередині країни, уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку.

До того ж Збройні сили України постійно слідкують за розвитком подій і готові давати відсіч будь-яким посяганням на територіальну цілісність та суверенітет України, зазначають у МЗС.

Українські дипломати зі свого боку постійно перебувають на зв’язку з усіма ключовими партнерами та оперативно отримують безпекову інформацію.

– Ми продовжуємо працювати задля зниження напруги і мобілізації конкретної підтримки міжнародних партнерів з метою утримання Росії в руслі дипломатичного діалогу, – йдеться у заяві МЗС України.

У зовнішньополітичному відомстві наголошують, що комплексний пакет стримування Росії, запропонований партнерам Україною в листопаді 2021 року, став ефективним інструментом протидії агресивній політиці Кремля.

Раніше радник із національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що є доволі реальна можливість того, що Росія може вдертися до України.

Салліван порадив усім американцям якнайшвидше залишити країну з метою їхньої власної безпеки.

У Великій Британії також порекомендували громадянам, які наразі знаходяться в Україні, за можливості виїхати.