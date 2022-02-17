Украина обратилась в Совет Безопасности ООН из-за постановления нижней палаты российского парламента о признании “ЛНР” и “ДНР”.

Как сообщил на своей странице в Twitter украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, он предлагает рассмотреть это обращение 17 февраля.

– Украина официально обратилась в Совет Безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании т.н. “ЛДНР”, подрывающая Минские договоренности и процесс мирного урегулирования. Призываем рассмотреть это на заседании по имплементации Минских договоренностей 17 февраля, – написал украинский глава МИД.

Напомним, 15 февраля, депутаты Государственной думы России поддержали постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину по поводу “признания” террористические формирования “ДНР” и “ЛНР”.

Дмитрий Кулеба тогда ответил на это, что возможное признание “ЛДНР” будет сознательным выходом России из Минских соглашений.

Решение российских переговорщиков осудил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что подобный шаг со стороны России будет прямым нарушением международного права.

Источник: Dmytro Kuleba