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Факти / Україна / Політика

Україна звернулася до Ради безпеки ООН через можливе визнання “ЛДНР” з боку Росії

Ілля Нежигай редактор стрічки
Дмитро Кулеба

Україна звернулась до Ради Безпеки ООН через ухвалу нижньої палати російського парламенту про визнання “ЛНР” та “ДНР”.

Як повідомив на своїй сторінці у Twitter український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, він пропонує розглянути це звернення 17 лютого.

– Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ щодо визнання т.зв. “ЛДНР”, яка підриває Мінські домовленості та процес мирного врегулювання. Закликаємо розглянути це на засіданні щодо імплементації Мінських домовленостей 17 лютого, – написав український глава МЗС.

Нагадаємо, 15 лютого, депутати Державної думи Росії підтримали постанову про звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо “визнання” терористичні формування “ДНР” та “ЛНР”.

Дмитро Кулеба тоді відповів на це, що можливе визнання “ЛДНР” буде свідомим виходом Росії з Мінських угод.

Рішення російських парламентарів засудив і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, заявивши, що подібний крок з боку Росії буде прямим порушенням міжнародного права.

Джерело: Dmytro Kuleba

Фото: УНІАН

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