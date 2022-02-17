Резніков заявив, що Україна не відмовиться від ідеї вступу до НАТО попри шантаж РФ

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна не відмовиться від ідеї вступу до Північноатлантичного альянсу, чого хочуть у Російській Федерації. Про це він сказав в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

На запитання, чи може Україна розглянути питання відмови від потенційного членства у НАТО, Резніков відповів:

— Ні, я вперше чую про таку опцію. У нашій Конституції вступ до НАТО записано як наш намір і план. Я перевіряю соціологічні дослідження: наразі більшість українців – за вступ до НАТО. Відповідно, це буде віддзеркалюватися в парламенті. Від цього буде відштовхуватися і президент, адже він також обирається народом. Тому ніяких змін на столі бути не може.

Резніков наголосив, що Україна мала позаблоковий статус у 2014 році, що не завадило РФ окупувати український півострів Крим та частину сходу України.

Він також звернув увагу, що Росія раніше заявляла, що буцімто до НАТО не можна брати нові країни, бо це загроза Москві. Але, як зазначив міністр, “росіяни самі стали наближатися до кордонів НАТО”.

— Вони проводять навчання в Білорусі, а це буквально на кордоні з Польщею і Литвою – країнами НАТО. Вони окуповують Чорне море, а там розташовані Болгарія і Румунія – також країни НАТО. Тобто вони самі йдуть, не вибудовуючи ніяких буферних зон. Тому вони знову лукавлять тут. Другий посил взагалі викликає розчулення. Раніше говорили, що нікого не можна приймати в НАТО і потрібно повернути все до стану 1991 року, тому що НАТО нападе. Тепер вони кажуть, що не можна брати Україну, тому що вона стане для Росії небезпечною, – констатував Резніков.

Міністр також зауважив, що Москві слід забути про бажання повернення Радянського Союзу чи імперії, та звернув увагу на російські наративи про вигаданий ними “напад” з боку України.

— Ми не претендуємо на ваші території. Ми претендуємо на свої території, які ви у нас відтяпали і які ви нам повернете мирним шляхом. Причому ще ваші покоління заплатять нам за це величезні гроші у вигляді контрибуції. Міжнародне право нікуди не дінеться. Це все станеться – повірте мені. Але не забувайте, ми готові і будемо себе захищати, – попередив міністр.

Коментуючи “інсайди” західних ЗМІ про плани Росії щодо повторного вторгнення на територію нашої держави, Резніков зазначив, що уряд стежить за змінами на кордоні України та звіряє з даними, які надає розвідка партнерів та союзників.

Резніков закликав українців зберігати спокій та стійкість, перевіряти будь-яку інформацію та довіряти офіційним джерелам (Міноборони, ЗСУ, СБУ, Нацполіції та іншим правоохоронним органам).

Міністр також додав, що українська розвідка поки не підтвердила факту, що Росія відвела війська від державних кордонів України. Напередодні Міноборони РФ опублікувало відео, на якому начебто частина військ, які брали участь у навчаннях на території тимчасово окупованого Криму, повертаються через Керченський міст до місць постійної дислокації.