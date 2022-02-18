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Факты / Украина / Политика

Резников назвал вчерашние события на Донбассе аномальными

Валентина Летяк редактор ленты
Олексій Резніков

Обстрел детсада в Станице Луганской – это аномальные события, которые необходимо остановить, заявил министр обороны Алексей Резников во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

– Вчера зафиксированы аномальные события, отличающиеся от происходивших с начала года. Наша задача – обуздать эту аномалию, чтобы она не стала прологом к эскалации. Обычно фиксировалось от двух до пяти нарушений в сутки. За прошедшие сутки, 17 февраля, враг совершил 60 обстрелов, из которых 43 – из запрещенного оружия. Они происходили почти по всей линии столкновения от Станицы Луганской до Широкино, — подчеркнул министр.

По его мнению, причиной такой массированной атаки было проведение 17 февраля Совбеза ООН, посвященное Минским договоренностям – и это уже традиционная тактика российской стороны.

Фото: УНИАН

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