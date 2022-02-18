Резніков назвав вчорашні події на Донбасі аномальними

Обстріл дитсадка у Станиці Луганській – це аномальні події, які необхідно зупинити, заявив міністр оборони Олексій Резніков під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

– Вчора зафіксовано аномальні події, які відрізняються від тих, що відбувалися з початку року. Наше завдання – приборкати цю аномалію, щоб вона не стала прологом до ескалації. Зазвичай фіксувалося від двох до п’яти порушень на добу. Натомість за минулу добу, 17 лютого, ворог здійснив 60 обстрілів, з яких 43 – із забороненої зброї. Вони відбувалися майже по всій лінії зіткнення від Станиці Луганської до Широкиного, – наголосив міністр.

На його думку, причиною такої масованої атаки було проведення 17 лютого Радбезу ООН, присвяченого Мінським домовленостям – і це вже традиційна тактика російської сторони.