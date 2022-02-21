Кулеба о планах РФ по признанию “ЛДНР”: Все понимают последствия такого шага

Весь мир понимает, какие последствия будет иметь признание Кремлем так называемых ЛНР и ДНР, написал в соцсети глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя сегодняшнее заседание Совбеза России.

– Сейчас не только Украина, но и весь мир внимательно следят за действиями РФ по признанию ОРДЛО. Все понимают последствия такого шага, – отметил дипломат.

По его словам, вокруг этого чувствительного вопроса много эмоций и порывов, но именно сейчас все должны хладнокровно фокусироваться на усилиях по деэскалации, поскольку “другого пути нет”.

Зараз не лише Україна, а й увесь світ уважно стежать за діями РФ щодо визнання ОРДЛО. Усі розуміють наслідки такого кроку. Зараз багато емоцій і поривів, але саме зараз усі мають холоднокровно фокусуватися на зусиллях із деескалації. Іншого шляху немає. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 21, 2022

Ранее говоря об обращении Госдумы РФ к Владимиру Путину о возможном признании псевдореспублик “ЛДНР“, Дмитрий Кулеба сказал, что принятие такого решения будет означать автоматический выход России из Минских договоренностей.

Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совбеза пообещал еще сегодня, 21 февраля, принять решение о признании “независимости” так называемых ЛНР и ДНР.