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Факты / Украина / Политика

Кулеба о планах РФ по признанию “ЛДНР”: Все понимают последствия такого шага

Валентина Летяк редактор ленты
Дмитро Кулеба

Весь мир понимает, какие последствия будет иметь признание Кремлем так называемых ЛНР и ДНР, написал в соцсети глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя сегодняшнее заседание Совбеза России.

– Сейчас не только Украина, но и весь мир внимательно следят за действиями РФ по признанию ОРДЛО. Все понимают последствия такого шага, – отметил дипломат.

По его словам, вокруг этого чувствительного вопроса много эмоций и порывов, но именно сейчас все должны хладнокровно фокусироваться на усилиях по деэскалации, поскольку “другого пути нет”.

 

Ранее говоря об обращении Госдумы РФ к Владимиру Путину о возможном признании псевдореспублик “ЛДНР“, Дмитрий Кулеба сказал, что принятие такого решения будет означать автоматический выход России из Минских договоренностей.

Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совбеза пообещал еще сегодня, 21 февраля, принять решение о признании “независимости” так называемых ЛНР и ДНР.

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Фото: УНИАН

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