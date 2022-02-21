Кулеба про плани РФ щодо визнання “ЛДНР”: Усі розуміють наслідки такого кроку

Весь світ розуміє, які наслідки матиме визнання Кремлем так званих ЛНР і ДНР, написав у соцмережі глава МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи сьогоднішнє засідання Радбезу Росії.

– Зараз не лише Україна, а й увесь світ уважно стежать за діями РФ щодо визнання ОРДЛО. Усі розуміють наслідки такого кроку, – наголосив дипломат.

За його словами, навколо цього чутливого питання багато емоцій і поривів, але саме зараз усі мають холоднокровно фокусуватися на зусиллях із деескалації, оскільки “іншого шляху немає”.

Зараз не лише Україна, а й увесь світ уважно стежать за діями РФ щодо визнання ОРДЛО. Усі розуміють наслідки такого кроку. Зараз багато емоцій і поривів, але саме зараз усі мають холоднокровно фокусуватися на зусиллях із деескалації. Іншого шляху немає. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 21, 2022

Раніше говорячи про звернення Держдуми РФ до Володимира Путіна щодо можливого визнання псевдореспублік “ЛДНР”, Дмитро Кулеба сказав, що ухвалення такого рішення означатиме автоматичний вихід Росії з Мінських домовленостей.

Президент РФ Володимир Путін за підсумками засідання Радбезу пообіцяв ще сьогодні, 21 лютого, ухвалити рішення щодо визнання “незалежності” так званих ЛНР та ДНР.