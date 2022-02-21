Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика

Кулеба про плани РФ щодо визнання “ЛДНР”: Усі розуміють наслідки такого кроку

Валентина Летяк редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Весь світ розуміє, які наслідки матиме визнання Кремлем так званих ЛНР і ДНР, написав у соцмережі глава МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи сьогоднішнє засідання Радбезу Росії.

– Зараз не лише Україна, а й увесь світ уважно стежать за діями РФ щодо визнання ОРДЛО. Усі розуміють наслідки такого кроку, – наголосив дипломат.

За його словами, навколо цього чутливого питання багато емоцій і поривів, але саме зараз усі мають холоднокровно фокусуватися на зусиллях із деескалації, оскільки “іншого шляху немає”.

 

Раніше говорячи про звернення Держдуми РФ до Володимира Путіна щодо можливого визнання псевдореспублік “ЛДНР”, Дмитро Кулеба сказав, що ухвалення такого рішення означатиме автоматичний вихід Росії з Мінських домовленостей.

Президент РФ Володимир Путін за підсумками засідання Радбезу пообіцяв ще сьогодні, 21 лютого, ухвалити рішення щодо визнання “незалежності” так званих ЛНР та ДНР.

Читайте
Два сценарії й загроза курсу в НАТО: які ризики для України несе визнання "Д/ЛНР"

Фото: УНІАН

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка