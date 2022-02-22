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Факты / Украина / Политика

Новая Берлинская стена: министр обороны Резников о признании Россией “ЛДНР”

Марта Бондаренко редактор ленты
олексій резніков

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Кремль не признал самопровозглашенные “ДНР/ЛНР” — он признал собственную агрессию против нашего государства.

Об этом министр написал в Twitter.

По его словам, Украина готова и способна защищать свои границы и суверенитет.

— Мы остаемся уверенными и спокойными. Мы готовы и способны защищать себя и свой суверенитет. Мир не может молчать. Санкции? Очередной кирпич в стене? Новая Берлинская стена? — написал Резников.

Напомним, что 15 февраля Госдума поддержала постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании террористических “ДНР” и “ЛНР”.

В Госдуме заявили, что Киев якобы не соблюдает Минские договоренности, поэтому признание “ДНР/ЛНР” якобы позволит “обеспечить гарантии безопасности для защиты жителей” временно оккупированных территорий украинского Донбасса.

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В украинском МИД сразу заявили: если Путин поддержит так называемое признание “ДНР” и “ЛНР”, это станет сознательным выходом Москвы из Минских договоренностей.

21 февраля в РФ собрали Совет безопасности, где признали независимость террористических “ЛНР” и “ДНР”, а президент Владимир Путин подписал соответствующие указы.

После этого Кремль объявил о вводе войск на временно оккупированные территории Украины.

Фото: УНИАН

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