Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Кремль не признал самопровозглашенные “ДНР/ЛНР” — он признал собственную агрессию против нашего государства.

Об этом министр написал в Twitter.

По его словам, Украина готова и способна защищать свои границы и суверенитет.

— Мы остаемся уверенными и спокойными. Мы готовы и способны защищать себя и свой суверенитет. Мир не может молчать. Санкции? Очередной кирпич в стене? Новая Берлинская стена? — написал Резников.

Напомним, что 15 февраля Госдума поддержала постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании террористических “ДНР” и “ЛНР”.

В Госдуме заявили, что Киев якобы не соблюдает Минские договоренности, поэтому признание “ДНР/ЛНР” якобы позволит “обеспечить гарантии безопасности для защиты жителей” временно оккупированных территорий украинского Донбасса.

В украинском МИД сразу заявили: если Путин поддержит так называемое признание “ДНР” и “ЛНР”, это станет сознательным выходом Москвы из Минских договоренностей.

21 февраля в РФ собрали Совет безопасности, где признали независимость террористических “ЛНР” и “ДНР”, а президент Владимир Путин подписал соответствующие указы.

После этого Кремль объявил о вводе войск на временно оккупированные территории Украины.