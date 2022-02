Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что международно признанные границы Украины были и останутся неизменными, несмотря на любые заявления и действия России.

Ukraine’s borders remain “unchangeable” regardless of Russia’s recent actions, Kyiv’s ambassador to UN says.

“The internationally recognized borders of Ukraine have been and will remain unchangeable regardless of any statements and actions by the Russian federation” pic.twitter.com/ceGLSpNzR5

— AFP News Agency (@AFP) February 22, 2022