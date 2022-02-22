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Факти / Україна / Політика

Нова Берлінська стіна: міністр оборони Резніков про визнання Росією “ЛДНР”

Марта Бондаренко редакторка стрічки
олексій резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Кремль не визнав самопроголошених “ДНР/ЛНР” – він визнав власну агресію проти нашої держави.

Про це міністр написав у Twitter.

За його словами, Україна готова та здатна захищати свої кордони та суверенітет.

– Ми залишаємося впевненими та спокійними. Ми готові та здатні захищати себе та свій суверенітет. Світ не може мовчати. Санкції? Чергова цегла у стіні? Нова Берлінська стіна? – написав Резніков.

Нагадаємо, що 15 лютого Держдума РФ підтримала постанову про звернення до президента Путіна щодо так званого визнання терористичних псевдореспублік “ДНР” та “ЛНР”.

Держдума заявила, що Київ начебто не дотримується Мінських домовленостей, а тому визнання терористичних “ДНР/ЛНР” нібито дасть “гарантії безпеки для захисту жителів” тимчасово окупованих територій українського Донбасу.

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В українському МЗС заявили: якщо президент Росії Володимир Путін підтримає так зване визнання терористичних утворень “ДНР/ЛНР”, це стане свідомим виходом Москви з Мінських домовленостей.

21 лютого в Росії скликали Радбез, де РФ визнала незалежність “ЛНР” та “ДНР”, а президент Путін підписав відповідні укази.

Фото: УНІАН

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