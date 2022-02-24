На территории Украины ввели чрезвычайное положение, которое официально начнет действовать с 24 февраля в 00.00 сроком на 30 дней.

Соответствующее решение приняла на внеочередном заседании Верховная Рада 335-ю голосами народных депутатов, поддержав указ президента О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины №7108.

Согласно документу, в случае необходимости правительство может ввести определенные ограничения. Среди них — ограничения на движение транспорта, особые правила использования связи, передачи информации через интернет, проверка документов у граждан и ограничения на передвижение в определенное время суток.

Комендантский час в Украине может быть введен в случае необходимости отдельно в каждом регионе, согласно действующему законодательству. Пока правительство не принимало соответствующее решение, однако при определенных условиях это может измениться.

Например, мэр столицы подчеркнул, что пока комендантский час в Киеве никто не будет вводить.

– Комендантский час в Киеве не устанавливается, но нужно иметь с собой документы, передвигаясь по городу, – сказал он.

Чрезвычайное положение в Украине

На заседании СНБО приняли решение о введении ЧП на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует особый правовой режим в связи с проведением Операции объединенных сил.

Областные комиссии должны принимать конкретные меры по безопасности в зависимости от ситуации. В их состав войдут представители органов государственной и местной власти.