На території України запровадили надзвичайний стан, який офіційно розпочне діяти з 24 лютого о 00.00 на термін 30 днів.

Відповідне рішення ухвалила на позачерговому засіданні Верховна Рада 335 голосами народних депутатів, підтримавши указ президента Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України №7108.

Згідно з документом, у разі потреби уряд може запровадити певні обмеження. Серед них – обмеження на рух транспорту, особливі правила користування зв’язком, передавання інформації через інтернет, перевірка документів у громадян та обмеження на пересування у певний час доби.

Комендантська година в Україні може бути запроваджена у разі потреби окремо у кожному регіоні, згідно з чинним законодавством. Наразі уряд не ухвалював відповідне рішення, проте за певних умов це може змінитися.

Наприклад, мер столиці наголосив, що наразі комендантської години у Києві ніхто не запроваджуватиме.

– Комендантська година у Києві не встановлюється, але потрібно мати з собою документи, пересуваючись містом, – сказав він.

Надзвичайний стан в Україні

На засіданні РНБО ухвалили рішення про запровадження НС на території України, крім Донецької та Луганської областей, де вже діє особливий правовий режим через проведення Операції об’єднаних сил.

Обласні комісії мають ухвалювати конкретні заходи для безпеки залежно від ситуації. До їхнього складу увійдуть представники органів державної та місцевої влади.