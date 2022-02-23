Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

Раду “заминировали” перед внеочередным заседанием – пресс-секретарь Стефанчука

Валентина Летяк редактор ленты
Верховна Рада

Перед внеочередным заседанием Верховной Рады, на котором примут решение о введении чрезвычайного положения в Украине, неизвестные сообщили о минировании здания парламента.

Пресс-секретарь спикера Руслана Стефанчука Мария Дейнеко сказала, что около 15.00 действительно поступило такое сообщение, поэтому в здание Рады никого не пускают, проводится проверка.

Верховная Рада в 17.00 должна собраться на внеочередное заседание, на котором утвердит указ президента о введении чрезвычайного положения.

Совет нацбезопасности и обороны сегодня уже принял решение о введении ЧП на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.

Лидеры парламентских фракций уже передали свои замечания относительно соответствующего указа президента, поскольку есть вопросы относительно запрета въезда и выезда граждан за пределы областей, регулирования работы ТВ и радио, правил пользования связью и запрета деятельности политических партий во время режима чрезвычайного положения.

Читайте
Что такое чрезвычайное положение и в каких случаях его вводят

 

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка