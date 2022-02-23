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Раду “замінували” перед позачерговим засіданням – речниця Стефанчука

Валентина Летяк редакторка стрічки
Верховна Рада

Перед позачерговим засіданням Верховної Ради, на якому ухвалять рішення щодо запровадження надзвичайного стану в Україні, невідомі повідомили про мінування будівлі парламенту.

Прес-секретарка спікера Руслана Стефанчука Марія Дейнеко сказала, що близько 15.00 справді надійшло таке повідомлення, тому до будівлі Ради нікого не пускають, проводиться перевірка.

Верховна Рада о 17.00 має зібратися на позачергове засідання, на якому затвердить указ президента щодо запровадження надзвичаного стану.

Рада нацбезпект та оборони сьогодні вже ухвалила рішення про введення НС на всій території України, окрім Донецької та Луганської областей.

Лідери парламентських фракцій вже передали свої зауваження щодо відповідного указу президента до його Офісу, оскільки є питання щодо заборони в’їзду та виїзду громадян із кордонів областей, регулювання роботи ТВ і радіо, правил користування зв’язком та заборони діяльності політичних партій під час режиму надзвичайного стану.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

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