Правительство выделило более 12 млрд грн на денежное обеспечение военных — Резников

Украина имеет много партнеров, которые поддерживают наше государство в сложные времена в любых возможных направлениях от дипломатического и политического до военно-технического.

В этом убежден глава Министерства обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что украинцы объединились ради общего будущего, поддержки наших военных, защиты наших родных и близких людей.

Верховная Рада Украины голосами 345 народных депутатов утвердила внесение изменений в государственный бюджет на 2022 год. Правительство дополнительно выделило более 16 млрд грн на повышение обороноспособности и безопасности государства, а еще 587 млн ​​грн – Главному управлению разведки Минобороны.

Кроме того, правительство увеличило денежное обеспечение украинских военнослужащих, направив более 12 млрд грн.

– Если рекрут получал 10 тыс. грн, то с марта эта сумма будет составлять 13 тыс. грн. У командира роты – с 15,8 тыс. до 20,5 тыс. грн, у командира бригады – с 25,4 тыс. до 33 тыс. грн. И это только первый шаг, – убежден министр обороны.

Согласно изменениям в госбюджете 2022 года, правительство выделило 2,63 млн грн на приобретение 70 тыс. комплектов шлемов и бронежилетов для восстановления незыблемых запасов индивидуальных средств защиты.

Батальонам и бригадам Сил территориальной обороны ВСУ на территории Украины дополнительно выделят средства связи, обмундирования, технику и помещения, на которые предусмотрено более 1 млрд грн.