Уряд виділив понад 12 млрд грн на грошове забезпечення військових – Резніков

Україна має багато партнерів, які підтримують нашу державу в складні часи у будь-яких можливих напрямах від дипломатичного та політичного до військово-технічного.

У цьому переконаний очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков. Він наголосив, що українці об’єдналися заради спільного майбутнього, підтримки наших військових, захисту наших рідних та близьких людей.

Верховна Рада України голосами 345 народних депутатів затвердила внесення змін до державного бюджету на 2022 рік. Уряд додатково виділив понад 16 млрд грн на підвищення обороноздатності та безпеки держави, а ще 587 млн грн – Головному управлінню розвідки Міноборони.

Крім того, уряд збільшив грошове забезпечення українських військовослужбовців, спрямувавши понад 12 млрд грн.

– Якщо рекрут отримував 10 тис. грн, то з березня ця сума становитиме 13 тис. грн. У командира роти – з 15,8 тис. до 20,5 тис. грн, у командира бригади – з 25,4 тис. до 33 тис. грн. І це лише перший крок, – переконаний міністр оборони.

Згідно зі змінами у держбюджеті 2022, уряд виділив 2,63 млн грн на придбання 70 тис. комплектів шоломів та бронежилетів для відновлення непорушних запасів індивідуальних засобів захисту.

Батальйонам та бригадам Сил територіальної оборони ЗСУ на території України додатково виділять засоби зв’язку, обмундирування, техніку та приміщення, на які передбачено ще понад 1 млрд грн.