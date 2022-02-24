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Факты / Украина / Политика

Правительство будет снимать санкции с граждан, которые будут защищать Украину с оружием — Зеленский

Юля Захарченко редактор ленты
Правительство будет снимать санкции с граждан, которые будут защищать Украину с оружием — Зеленский

Правительство Украины будет снимать санкции со всех граждан, которые выразят желание и пойдут защищать наше государство от российских военных с оружием.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал украинцев по возможности сдавать кровь, которая может пригодиться для спасения наших военных.

— ВСУ ведут тяжелые бои, отражая атаки на Донбассе и в других регионах. Враг понес серьезные потери. Поддерживайте наших военных, – подчеркнул глава государства.

По его словам, враг совершил атаку со стороны северных, южных и восточных границ.

— Россия подло напала рано утром на наше государство. Так же, как это сделала фашистская Германия в годы Второй мировой войны, — напомнил президент.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией на фоне военной атаки в сторону наших мирных жителей и объектов инфраструктуры. Президент подчеркнул, что у Национального банка Украины есть все для обеспечения потребностей государства.

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Фото: Офис президента

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