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Уряд зніматиме санкції з громадян, які підуть захищати Україну зі зброєю – Зеленський

Юля Захарченко редакторка стрічки
Уряд зніматиме санкції з громадян, які підуть захищати Україну зі зброєю – Зеленський

Уряд України зніматиме санкції зі всіх громадян, які висловлять бажання та підуть захищати нашу державу від російських військових зі зброєю.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні. Він закликав українців за можливості здавати кров, яка може знадобитися для порятунку наших військових.

– ЗСУ ведуть тяжкі бої, відбиваючи атаки на Донбасі та в інших регіонах. Ворог зазнав серйозних втрат. Підтримуйте наших військових, – наголосив глава держави.

За його словами, ворог здійснив атаку зі сторони північних, південних та східних кордонів.

– Росія підло напала рано вранці на нашу державу. Так само, як це зробила фашистська Німеччина у роки Другої світової війни, – нагадав президент.

Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією на тлі військової атаки у бік наших мирних жителів та об’єктів інфраструктури. Президент наголосив, що Національний банк України має все для забезпечення потреб держави.

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Фото: Офіс президента

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