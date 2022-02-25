Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел новые переговоры с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном.

Об этом глава украинского МИД проинформировал в своем Twitter-аккаунте.

Темами переговоров стали: поставки оружия Украине и отключение России от международной межбанковской системы осуществления платежей SWIFT из-за войны против нашего государства.

– Еще один разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном относительно важности максимального влияния США на некоторые сомневающиеся европейские страны и отключения Российской Федерации от SWIFT. Отдельно обсудили дальнейшие поставки оборонного оружия в Украину, — подчеркнул Кулеба.

Отдельно глава МИД Украины обратился к европейским лидерам и призвал их отключить Россию от SWIFT.

– К некоторым европейским лидерам, которые до сих пор сомневаются. Каждый год на церемониях вы повторяете слова: Никогда вновь. Пора доказать их. Россия прямо сейчас ведет ужасную агрессивную войну в Европе. Вот ваш тест на Никогда вновь: Отключите Россию от SWIFT и изолируйте ее отовсюду! – отметил Кулеба.

Как известно, накануне США ввели новый пакет санкций против России из-за военного вторжения в Украину. Вашингтон ограничил возможности РФ вести бизнес в долларах, евро, фунтах и иенах, ограничил импорт высокотехнологичной продукции в Россию, а также наложил ограничительные меры на российские банки.

В то же время, Джо Байден пока не одобрил отключение РФ от SWIFT, заявив, что это может стать следующим шагом.

В СМИ же сообщали, что официальный Лондон готов к принятию решения об отключении России от SWIFT, однако не была готова к такому шагу Германия.

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Источник: Дмитрий Кулеба