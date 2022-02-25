Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів нові переговори з главою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном.

Про це очільник українського МЗС поінформував в своєму Twitter-акаунті.

Темами переговорів стали: постачання зброї Україні та відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи здійснення платежів SWIFT через війну проти нашої держави.

– Ще одна розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо важливості максимального впливу США на деякі європейські країни, які досі сумніваються, та відключення Російської Федерації від SWIFT. Окремо обговорили подальше постачання оборонної зброї до України, – наголосив Кулеба.

Окремо глава МЗС України звернувся до європейських лідерів та закликав їх відключити Росію від SWIFT.

– До деяких європейських лідерів, які досі сумніваються. Щороку на церемоніях ви повторюєте слова: Ніколи знову. Час довести їх. Росія просто зараз веде жахливу агресивну війну в Європі. Ось ваш тест на Ніколи знову: Відключіть Росію від SWIFT та ізолюйте її звідусіль! – зазначив Кулеба.

Як відомо, напередодні США запровадили новий пакет санкцій проти Росії через військове вторгнення в Україну. Вашингтон обмежив можливості РФ вести бізнес у доларах, євро, фунтах і єнах, обмежив імпорт високотехнологічної продукції до Росії, а також наклав обмежувальні заходи на російські банки.

Водночас Джо Байден поки не схвалив відключення РФ від SWIFT, заявивши, що це може стати наступним кроком.

У ЗМІ ж повідомляли, що офіційний Лондон готовий до ухвалення рішення щодо відключення Росії від SWIFT, проте не була готова до такого кроку Німеччина.

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Джерело: Дмитро Кулеба