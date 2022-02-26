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Факты / Украина / Политика

Надеюсь на мужество Германии и Венгрии – Зеленский об отключении РФ от SWIFT

Татьяна Забожко редактор ленты
Надеюсь на мужество Германии и Венгрии – Зеленский об отключении РФ от SWIFT

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Германии и Венгрии хватит мужества поддержать решение об отключении России от SWIFT.

Об этом глава государства заявил во время видеообращения днем 26 февраля.

– Нам мужества хватает защищать свою Родину, защищать Европу. В каждом нашем городе оккупанты получают жесткий отпор – Умань, Одесса, Херсон, Николаев, Донбасс, Харьков, Сумы, Чернигов, Киев. Везде, где враг убивает наших людей, Вооруженные силы делают все, чтобы остановить и уничтожить оккупантов.

Львов и другие города западной и центральной Украины, которые подвергаются атакам с воздуха, держатся стойко. Молодцы! – сказал Владимир Зеленский.

Сейчас Украина имеет почти полную поддержку стран Европейского Союза по отключению России от SWIFT.

Фото: Офис президента

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