Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Німеччині та Угорщині вистачить мужності підтримати рішення щодо відключення Росії від SWIFT.

Про це глава держави заявив під час відеозвернення вдень 26 лютого.

– Нам мужності вистачає боронити свою Батьківщину, боронити Європу. У кожному нашому місті окупанти отримують жорстку відсіч – Умань, Одеса, Херсон, Миколаїв, Донбас, Харків, Суми, Чернігів, Київ. Всюди, де ворог вбиває наших людей, Збройні сили роблять усе, щоб зупинити та знищити окупантів.

Львів та інші міста західної та центральної України, які піддаються атакам із повітря, тримаються стійко. Молодці! – сказав Володимир Зеленський.