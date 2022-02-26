Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Німеччині та Угорщині вистачить мужності підтримати рішення щодо відключення Росії від SWIFT.
Про це глава держави заявив під час відеозвернення вдень 26 лютого.
– Нам мужності вистачає боронити свою Батьківщину, боронити Європу. У кожному нашому місті окупанти отримують жорстку відсіч – Умань, Одеса, Херсон, Миколаїв, Донбас, Харків, Суми, Чернігів, Київ. Всюди, де ворог вбиває наших людей, Збройні сили роблять усе, щоб зупинити та знищити окупантів.
Львів та інші міста західної та центральної України, які піддаються атакам із повітря, тримаються стійко. Молодці! – сказав Володимир Зеленський.
Нині Україна має майже повну підтримку країн Європейського Союзу щодо відключення Росії від SWIFT.
Підтримали відключення Росії від SWIFT США, Велика Британія, Канада.
Уночі 26 лютого підтримала ініціативу Франція. Зранку згоду надали Італія та Кіпр.
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, – Ред.) – це міжнародна система, яка дає змогу банкам у різних країнах швидко обмінюватися інформацією та проводити платежі.
Лише в 2020 році на частку Росії припало 1,5% транзакцій у SWIFT.
Уранці 24 лютого Росія почала відкрите повномасштабне вторгнення на територію України.
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