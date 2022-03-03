Верховна Рада України підтримала законопроєкт, який передбачає націоналізацію майна та коштів юридичних осіб Росії на території нашої держави.

Таке рішення народні депутати ухвалили на пленарному засіданні в четвер, 3 березня.

Йдеться про проєкт закону № 7122 Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності РФ та її резидентів. Його підтримали за основу та в цілому 282 нардепи.

Ініціаторами законопроєкту є депутати від фракцій Слуга народу, Європейська Солідарність, Голос, Батьківщина, групи За майбутнє.

Документ ухвалили через повномасштабну агресивну війну, яку Росія розв’язала і веде проти України та українців, порушуючи норми міжнародного права та вчиняючи злочини проти людства.

Законопроєкт повинен захистити національні інтереси нашої держави, забезпечити її економічну самостійність, права, свободи та законні інтереси громадян України.

Згідно з документом, під резидентами РФ маються на увазі: юридичні особи (їхні філії, представництва), що здійснюють свою діяльність на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є Росія.

Об’єктами права власності РФ та її резидентів вважатиметься: рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно та активи, що знаходяться (зареєстровані) на території України.

Законопроєктом передбачено, що:

• Примусове вилучення об’єктів права власності РФ та її резидентів буде здійснюватися без будь-якої компенсації їхньої вартості.

• Рішення про примусове вилучення майна, коштів, цінних паперів тощо ухвалюватиме Рада національної безпеки та оборони (РНБО). Після цього його вводитиме а дію президент України своїм указом.

• Проєкт рішення про примусове вилучення об’єктів права власності РФ та її резидентів вноситиме до РНБО Кабінет міністрів. Проєкт повинен містити: перелік об’єктів, які підлягають примусовому вилученню; найменування осіб, майно яких буде націоналізовано; терміни проведення примусового вилучення майна і коштів.

• Не пізніше шестимісячного строку після скасування чи завершення воєнного стану в Україні указ президента про примусове вилучення майна РФ повинна затвердити Верховна Рада.

• Примусово вилучене майно передадуть у господарське відання спеціалізованому українському держпідприємству. За потреби таке підприємство створить Кабмін.

– Цей закон не виключає і не обмежує прав держави Україна вимагати відповідно до норм міжнародного права притягнення до відповідальності РФ, у тому числі вимагати відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок повномасштабної агресивної війни, яку Росія розв’язала і веде проти України, – наголошується в тексті документа.

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як відомо, Кабінет міністрів пропонує РНБО запровадити санкції проти президента Росії Володимира Путіна та ще понад 30 членів російського уряду. Йдеться про блокування їхніх активів та обмеження торгових операцій.