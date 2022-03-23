Міністерство закордонних справ Білорусі вирішило закрити Генконсульство України у місті Брест, а також скоротило кількість українських дипломатів у Республіці.

Про це повідомляє білоруське видання Белта.

Після цього рішення МЗС Білорусі, на території країни залишиться працювати п’ять співробітників українських дипломатичних відомств, решта має залишити республіку найближчим часом.

– Цей крок спрямований на припинення недипломатичної діяльності низки співробітників українських закордонних установ. Їм запропоновано залишити нашу країну протягом 72 годин, – йдеться у заяві представника МЗС РБ Анатолія Глаза.

Він додав, що Білорусь закриває генконсульство у місті Брест, оскільки відсутній необхідний персонал для роботи у дипмісії.

– Ще раз наголошу, що українці були і залишатимуться для нас близьким народом, – зазначив представник МЗС РБ.

При цьому Анатолій Глаз додав, що Білорусь не ухвалювала рішень про закриття свого посольства в Україні.

В українському МЗС оцінили цей крок з білоруської сторони як недружній.

– У продовження вчорашньої провокації в ЗМІ сьогодні білоруська сторона оголосила про скорочення складу посольства України в Мінську та закриття консульства України в Бресті. Дванадцятьом українським дипломатам було приписано покинути територію Білорусі впродовж 72 годин. Розглядаємо такі дії Білорусі як черговий нічим не спровокований недружній крок щодо України, – повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він додав, що Україна не залишить дії Білорусі без належної відповіді, про яку у МЗС пообіцяли повідомити додатково.

– Після від’їзду визначених українських дипломатів посольство України в Мінську функціонуватиме в скороченому складі на чолі з послом Ігорем Кизимом. Наші дипломати матимуть достатньо можливостей, аби продовжувати надавати консульську допомогу українським громадянам в Білорусі, – повідомив речник українського МЗС.

Нагадаємо, останніми тижнями спостерігається активне переміщення російської та білоруської військової техніки на кордонах України з боку Білорусі. Більше того, до української розвідки надходять повідомлення, що російське керівництво намагається схилити білоруських військовослужбовців до участі у війні проти України.

Джерело: BELTA