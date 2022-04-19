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Факти / Україна / Політика

Кінець війни з РФ буде вирішено на полі бою, а не за столом переговорів – Кулеба

Валентина Летяк редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Воєнні злочини, скоєні військовими РФ у Бучі та Маріуполі, ускладнюють переговори з Росією, тому майбутнє війни вирішуватиметься на полі бою, а не за столом переговорів. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю французькому телеканалу France24.

– Кінець цієї війни буде вирішуватися на полі бою, а не за столом переговорів, – сказав дипломат, відповідаючи на питання про те, чи можуть переговори України і Росії привести до завершення війни.

Він також закликав усі країни, зокрема Францію, наслідувати приклад Сполучених Штатів і збільшити поставки зброї, а також висловив сподівання, що Париж підтримає нафтове ембарго проти Росії.

– Ми просимо Берлін та Париж переглянути цю політику. Настав час зайняти тверду позицію щодо Путіна. Зараз не час намагатися догодити йому. Настав час змінити підхід французів до Росії, – наголосив Кулеба.

 

Два дні тому президент Володимир Зеленський запросив французького колегу Еммануеля Макрона відвідати Україну, аби він переконався, що триває не просто війна, а геноцид українського народу.

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Джерело: France24

Фото: МЗС

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