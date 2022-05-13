Президент Володимир Зеленський не виключає, що російські війська можуть атакувати Україну з території невизнаного Придністров’я (окупованого регіону Молдови).

Про це глава держави заявив в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1. Зеленський нагадав, що Придністров’я повністю контролює країна-агресор Росія.

– Із Придністров’я може бути атака. Ми розуміємо, що там 100% людей контролює РФ. Військові там – як місцеві, так і росіяни. А місцеві вже давно мають паспорти і незаконні придністровські, і російські, і молдовські… Чесно кажучи, там немає ніякої цивілізації і хаос, – розповів президент.

Зеленський також озвучив дані, що військове угруповання в Придністров’ї може становити до 15 тис. осіб. Водночас, за словами президента, воно не надто боєздатне: воювати можуть близько 3 тис. осіб.

До того ж, невизнане Придністровʼя не має спільного кордону з РФ, а тому Москва може перекидати туди військових лише літаками (йдеться про висадку десанту).

У зв’язку з цим Зеленський зазначив, що хоч ситуація в Придністровʼї і є викликом для України, проте значної загрози не становить.

– Ця частина угруповання, якщо вони підуть, ми їх не дуже боїмося. Тому що там з цих 15 тис. вміють воювати декілька, до 3 тис. людей, наскільки ми знаємо. Я думаю, що це може бути виклик, але ми не бачимо там дуже великої загрози, – заявив президент.

Зеленський також наголосив, що Україна може перемогти в повномасштабній війні з Росією, якщо боротиметься не наодинці, а відчуватиме постійну підтримку світової спільноти.

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– Їх армія (армія РФ, – Ред.) в чотири рази більша, а їх держава у 28 разів більша. А ми вдесятеро сильніші як люди, тому що ми на своїй землі… Я вважаю, що якщо світ об’єднаний навколо нас і ми робимо все для цього.., то можна перемогти, коли ми боремося за правду і боремося не на самоті. Треба нас підтримувати постійно, і тоді перемога буде за нами, – пояснив президент.