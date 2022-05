У п’ятницю, 27 травня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонні переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Однією з ключових тем було постачання нашій державі важкого озброєння.

Про деталі розмови Кулеба поінформував у своєму Twitter-акаунті. Він зазначив, що Україна отримає ще більше важкого озброєння від США.

Ще однією темою переговорів було блокування українського експорту країною-агресором РФ.

Spoke with @SecBlinken. I value his personal efforts to ensure a sustained U.S. and global support for Ukraine. Heavy weapons on top of our agenda, and more are coming our way. Ukraine and the U.S. work hand in hand to deliver our food exports despite Russia’s reckless blockade.

