Травень, 27 в 19:49

У п’ятницю, 27 травня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонні переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Однією з ключових тем було постачання нашій державі важкого озброєння.

Про деталі розмови Кулеба поінформував у своєму Twitter-акаунті. Він зазначив, що Україна отримає ще більше важкого озброєння від США.

Ще однією темою переговорів було блокування українського експорту країною-агресором РФ.

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– Поговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Я ціную його особисті зусилля щодо забезпечення сталої підтримки України з боку США та всього світу. Важке озброєння на першому місці в нашому порядку денному, і ще більше на шляху до нас. Україна та США працюють пліч-о-пліч, щоб доставити наш продовольчий експорт, попри нерозважливу російську блокаду, – наголосив Кулеба.

Spoke with @SecBlinken. I value his personal efforts to ensure a sustained U.S. and global support for Ukraine. Heavy weapons on top of our agenda, and more are coming our way. Ukraine and the U.S. work hand in hand to deliver our food exports despite Russia’s reckless blockade. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 27, 2022

У Держдепартаменті США підтвердили, що темами сьогоднішніх переговорів була військова допомога для України та продовольча криза.

– Держсекретар Ентоні Блінкен сьогодні провів переговори з головою МЗС України Дмитром Кулебою, щоб обговорити подальшу допомогу США у сфері безпеки, оскільки Україна захищає свій суверенітет та територіальну цілісність перед жорстокою та неспровокованою війною РФ, – йдеться в повідомленні.

Співрозмовники також поділилися оновленою інформацією щодо зусиль із врегулювання продовольчої кризи, яку провокує Кремль. У Держдепі зазначили, що Москва продовжує використовувати продовольство як зброю.

Блінкен запевнив, що Сполучені Штати, їхні союзники та партнери продовжать тісно координувати свою діяльність для підтримки України та подолання глобальних наслідків розв’язаної Кремлем війни.

Як відомо, Білий дім затвердив для України програму лендлізу, яка дозволить постачати зброю швидше та без бюрократичних процедур.

Крім того, США затвердили виділення майже $40 млрд фінансової допомоги Україні, значна частина якої піде на озброєння. За інформацією західних ЗМІ, цей пакет допомоги передбачає передання Україні сучасних американських систем протиповітряної оборони Patriot.

Водночас Київ закликає надати нашій державі сучасні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) великої дальності. За даними американських ЗМІ, Вашингтон планує схвалити постачання таких систем.

Джерело: Дмитро Кулеба, Держдепартамент США