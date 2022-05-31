Май, 31 в 14:29

Кабинет Министров опубликовал постановление, которое касается аренды государственного и коммунального имущества в период действия военного положения.

Постановление опубликовано на сайте Кабмина.

Так, правительство своим постановление №634 до 30 сентября 2022 освобождает от арендных платежей территории областей, где шли бои, а именно: Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, а также города Киева.

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Арендаторы на территориях Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской и Одесской областей освобождены от арендной платы до 30 мая 2022.

По истечении этих сроков арендная плата начисляется с 50% скидкой с учетом индексации аренды. Скидка действует в период действия военного положения, в течение трех месяцев после его окончания, но в любом случае до 31 декабря 2022 года.

Если срок договора аренды истекает во время действия военного положения, договор автоматически продлевается на весь период и на четыре месяца с даты его завершения.

При этом временно приостанавливается передача в аренду госимущества на следующих территориях: в Донецкой, Луганской, Херсонской областях, в Крыму, Севастополе, а также части Николаевской, Запорожской и Харьковской областей. Там аренда возможна только после соответствущего решения областных военных администраций.