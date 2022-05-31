Травень, 31 в 14:29

Кабінет Міністрів опублікував постанову, яка стосується оренди державного та комунального майна у період дії воєнного стану.

Постанова опублікована на сайті Кабміну.

Так, уряд своєю постановою №634 до 30 вересня 2022 року звільняє від орендних платежів території областей, де йшли бої, а саме: Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській, а також міста Києва.

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Орендарі на територіях Кіровоградської, Дніпропетровської, Житомирської та Одеської областей звільнені від орендної плати до 30 травня 2022 року.

Після закінчення цих термінів орендна плата нараховується із 50% знижкою з урахуванням індексації оренди. Знижка діє в період дії воєнного стану протягом трьох місяців після його закінчення, але в будь-якому випадку до 31 грудня 2022 року.

Якщо термін договору оренди закінчується під час дії воєнного стану, договір автоматично продовжується на весь період та на чотири місяці з дати його завершення.

При цьому тимчасово зупиняється передача в оренду держмайна на наступних територіях: Донецькій, Луганській, Херсонській областях, Криму, Севастополі, а також частині Миколаївської, Запорізької та Харківської областей. Там оренда можлива лише після відповідного рішення обласних військових адміністрацій.