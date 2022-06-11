Президент Єврокомісії знову в Україні задля переговорів щодо статусу кандидата

Червень, 11 в 12:35

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 11 червня вдруге після початку повномасштабного вторгнення РФ прибула до Києва, де планується її зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Про мету візиту вона розповіла у Twitter.

– Рада знову бути у Києві. З президентом Зеленським підіб’ємо підсумки спільної роботи, необхідної для відновлення та прогресу, досягнутого Україною на її європейському шляху, – написала фон дер Ляєн.

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???????? Good to be back in Kyiv. With President @ZelenskyyUa I will take stock of the joint work needed for reconstruction and of the progress made by Ukraine on its European path. Європа з вами! pic.twitter.com/JqtXvgamkV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2022

Очікується, що Єврокомісія оголосить свої висновки щодо статусу кандидата для України 17 червня.

Водночас, навіть якщо вони будуть позитивними, вимагатимуть схвалення держав-членів ЄС, перш ніж Україні буде офіційно надано цей статус.

Наразі лідери Євросоюзу мають намір обговорити це питання в Брюсселі 23-24 червня, і кілька країн уже заявили, що вони проти цього кроку, стверджуючи, що Україні не може бути віддана перевага перед наявними кандидатами.