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Факти / Україна / Політика

Президент Єврокомісії знову в Україні задля переговорів щодо статусу кандидата

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Depositphotos

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 11 червня вдруге після початку повномасштабного вторгнення РФ прибула до Києва, де планується її зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Про мету візиту вона розповіла у Twitter.

– Рада знову бути у Києві. З президентом Зеленським підіб’ємо підсумки спільної роботи, необхідної для відновлення та прогресу, досягнутого Україною на її європейському шляху, – написала фон дер Ляєн.

 

Зараз дивляться

Очікується, що Єврокомісія оголосить свої висновки щодо статусу кандидата для України 17 червня.

Водночас, навіть якщо вони будуть позитивними, вимагатимуть схвалення держав-членів ЄС, перш ніж Україні буде офіційно надано цей статус.

Наразі лідери Євросоюзу мають намір обговорити це питання в Брюсселі 23-24 червня, і кілька країн уже заявили, що вони проти цього кроку, стверджуючи, що Україні не може бути віддана перевага перед наявними кандидатами.

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