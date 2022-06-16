Червень, 16 в 18:35

Україна потребує нових поставок важкої зброї, передусім реактивної артилерії та систем протиракетної оборони.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії.

Він зазначив, що однією з тем переговорів було продовження і посилення оборони України. Були погоджені відповідні кроки.

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Зеленський уточнив, що поінформував партнерів про ситуацію на передовій, героїчну оборону Донбасу, а також про щоденні ракетні удари РФ по території України.

– Загальна кількість різних російських ракет, застосованих проти України, проти мирного населення, вже цього місяця наблизилася до 3 тис. Абсолютна більшість ракет була спрямована на цивільні об’єкти. Враховуючи все це, я окреслив наші першочергові потреби в обороні. Ми цінуємо вже надану підтримку від партнерів, очікуємо нових поставок передусім важкого озброєння, сучасної реактивної артилерії, систем протиракетної оборони тощо, – наголосив президент.

Він додав, що кожна партія такого озброєння від західних партнерів – це врятовані життя українців.

– І кожен день затримки або відкладення рішень – можливість російських військових вбивати українців або руйнувати наші міста. Існує пряма залежність: чим більше потужної зброї ми отримуємо, тим швидше можемо звільняти наших людей, нашу землю, – заявив глава держави, зазначивши, що українці чекають на звільнення тимчасово окупованих військами РФ територій.

Іншими темами переговорів, за словами Зеленського, були: економічна підтримка України, післявоєнна відбудова нашої держави, протидія продовольчій кризі, спровокованій РФ, подальший санкційний тиск на Росію, євроінтеграція України.

Президент зазначив, що візит чотирьох лідерів у Київ та переговори довели, що головна сила “і найбільш ефективна зброя” зараз – це об’єднання.

Зеленський нагадав, що під час прибуття лідерів у Києві лунала повітряна тривога, як і в більшості областей України.

– Це означає, що Росія не обирає, кому і коли погрожувати. Російська агресія проти України – це агресія проти всієї об’єднаної Європи, проти кожного з нас, проти наших спільних цінностей. І тільки об’єднаною має бути і наша відповідь, – висловив упевненість президент.