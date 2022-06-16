Першочергові потреби: Зеленський розповів, на яку зброю від Заходу чекає Україна
Україна потребує нових поставок важкої зброї, передусім реактивної артилерії та систем протиракетної оборони.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії.
Він зазначив, що однією з тем переговорів було продовження і посилення оборони України. Були погоджені відповідні кроки.
Зеленський уточнив, що поінформував партнерів про ситуацію на передовій, героїчну оборону Донбасу, а також про щоденні ракетні удари РФ по території України.
– Загальна кількість різних російських ракет, застосованих проти України, проти мирного населення, вже цього місяця наблизилася до 3 тис. Абсолютна більшість ракет була спрямована на цивільні об’єкти. Враховуючи все це, я окреслив наші першочергові потреби в обороні. Ми цінуємо вже надану підтримку від партнерів, очікуємо нових поставок передусім важкого озброєння, сучасної реактивної артилерії, систем протиракетної оборони тощо, – наголосив президент.
Він додав, що кожна партія такого озброєння від західних партнерів – це врятовані життя українців.
– І кожен день затримки або відкладення рішень – можливість російських військових вбивати українців або руйнувати наші міста. Існує пряма залежність: чим більше потужної зброї ми отримуємо, тим швидше можемо звільняти наших людей, нашу землю, – заявив глава держави, зазначивши, що українці чекають на звільнення тимчасово окупованих військами РФ територій.
Іншими темами переговорів, за словами Зеленського, були: економічна підтримка України, післявоєнна відбудова нашої держави, протидія продовольчій кризі, спровокованій РФ, подальший санкційний тиск на Росію, євроінтеграція України.
Президент зазначив, що візит чотирьох лідерів у Київ та переговори довели, що головна сила “і найбільш ефективна зброя” зараз – це об’єднання.
Зеленський нагадав, що під час прибуття лідерів у Києві лунала повітряна тривога, як і в більшості областей України.
– Це означає, що Росія не обирає, кому і коли погрожувати. Російська агресія проти України – це агресія проти всієї об’єднаної Європи, проти кожного з нас, проти наших спільних цінностей. І тільки об’єднаною має бути і наша відповідь, – висловив упевненість президент.