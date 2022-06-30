Июнь, 30 в 15:08

Конституционный Суд Украины признал конституционной процедуру специальной конфискации. К такому выводу судьи пришли во время рассмотрения представления нардепов от пророссийской парламентской фракции ОПЗЖ.

Как проинформировали в пресс-службе КСУ, суд проверил на соответствие Конституции две статьи Уголовного кодекса Украины (96-1 и 96-2), касающиеся специальной конфискации. Судьи сочли эти статьи конституционными.

Окончательное решение КСУ принял в четверг, 30 июня.

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– КСУ принял решение по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины о соответствии Конституции статей 96-1, 96-2 Уголовного кодекса Украины, которыми установлено содержание и порядок применения такой меры уголовно-правового характера, как специальная конфискация. КСУ признал оспариваемые предписания Кодекса соответствующими Конституции Украины, — отмечается в сообщении.

Текст решения КСУ и его резюме обнародуют на официальном сайте суда 1 июля.

Следует отметить, что представление 47 нардепов поступило в КСУ почти два года тому назад – в августе 2020 года. Подписантами представления были в основном нардепы от Оппозиционной платформы – За жизнь. Фракция ОПЗЖ в Верховной Раде сейчас ликвидирована, а партия – запрещена.

В представлении нардепы утверждали, что ст. 96-1 и 96-2 Уголовного кодекса Украины якобы “грубо нарушают Конституцию”, а их применение “каждый день приводит к ущемлению и лишению граждан их основополагающих прав и свобод, а также влечет их преследование в уголовном порядке”.

Согласно Уголовному кодексу, конфискация имущества в Украине (принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства) осуществляется на основании обвинительного приговора суда.

– Наказание в виде конфискации имущества заключается в принудительном безвозмездном изъятии в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью осужденного, — говорится в ст. 59 УКУ.

В то же время, специальная конфискация (принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства денег, ценностей и другого имущества) может применяться и при отсутствии обвинительного приговора суда. Ее применяют в случае доказательства преступного происхождения имущества или использования активов во время уголовного правонарушения (в частности, во время преступлений против основ нацбезопасности Украины).

То есть спецконфискация осуществляется по решению суда, но не обязательно на основании обвинительного приговора.

Источник: Конституционный Суд Украины, Уголовный кодекс Украины