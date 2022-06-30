Червень, 30 в 15:08

Конституційний Суд України визнав конституційною процедуру спеціальної конфіскації. До такого висновку судді дійшли під час розгляду подання нардепів від проросійської парламентської фракції ОПЗЖ.

Як поінформували в пресслужбі КСУ, суд перевірив на відповідність Конституції дві статті Кримінального кодексу України (96-1 та 96-2), які стосуються спеціальної конфіскації. Судді визнали ці статті конституційними.

Остаточне рішення КСУ ухвалив у четвер, 30 червня.

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– КСУ ухвалив рішення у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції статей 96-1, 96-2 Кримінального кодексу України, якими встановлено зміст та порядок застосування такого заходу кримінально-правового характеру, як спеціальна конфіскація. КСУ визнав оспорювані приписи Кодексу такими, що відповідають Конституції України, – наголошується в повідомленні.

Текст рішення КСУ та його резюме оприлюднять на офіційному сайті суду 1 липня.

Варто зазначити, що подання 47 нардепів надійшло до КСУ майже два роки тому – в серпні 2020 року. Підписантами подання були в основному нардепи від Опозиційної платформи – За життя. Фракція ОПЗЖ у Верховній Раді наразі ліквідована, а партія – заборонена.

У поданні нардепи стверджували, що ст. 96-1 та 96-2 Кримінального кодексу України начебто “грубо порушують Конституцію”, а їх застосування “кожного дня призводить до ущемлення та позбавлення громадян їх основоположних прав та свобод, а також має наслідком їх переслідування у кримінальному порядку”.

Згідно з Кримінальним кодексом, конфіскація майна в Україні (примусове безоплатне вилучення у власність держави) здійснюється на підставі обвинувального вироку суду.

– Покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого, – йдеться в ст. 59 ККУ.

Водночас спеціальна конфіскація (примусове безоплатне вилучення у власність держави грошей, цінностей та іншого майна) може застосовуватися і за відсутності обвинувального вироку суду. Її застосовують в разі доведення злочинного походження майна чи використання активів під час кримінального правопорушення (зокрема під час злочинів проти основ нацбезпеки України).

Тобто спецконфіскація здійснюється за рішенням суду, але не обов’язково на підставі обвинувального вироку.

Джерело: Конституційний Суд України, Кримінальний кодекс України